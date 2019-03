BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 27 mars 2019



- Triple infanticide : le père encourt la réclusion à perpétuité

- Le cyclone Joaninha a balayé Rodrigues

- Comores : le président sortant, Azali Assoumani, réélu dès le premier tour, l'opposition dénonce "un coup d'Etat"

- Saint-Paul mise sur la qualité dans les assiettes des élèves

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours très chaud...

Triple infanticide : le père encourt la réclusion à perpétuité

Une cérémonie funèbre, un dernier au revoir à ces trois frères de 2, 3 et 5 ans décédés dans des circonstances dramatiques le dimanche 24 mars dans le quartier de la Rivière des Galets. Famille, amis, proches, main dans la main pour rendre un dernier hommage aux trois petits garçons noyés par leur père. Drame de la séparation, coup de folie, rien ne peut expliquer l'issue funeste de ce dimanche matin, une veille de rentrée scolaire. Qu'est-ce qui a poussé ce père de famille a commettre l'irréparable ? Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas encore la réponse. Mis en examen pour assassinats et tentative d'assassinat, le quadragénaire est encore hospitalisé suite à sa tentative de suicide.

Le cyclone Joaninha a balayé Rodrigues

Des vents à plus de 170 km/h, des pluies torrentielles, une montée de la mer d'un mètre... Rodrigues se réveille avec une gueule de bois ce mardi 27 mars 2019, un jour après le passage du cyclone intense Joaninha. Les dégâts sont pour le moment difficile à mesurer. L'île est en grande partie toujours privée d'électricité et les communications sont très compliquées. Plus de 400 personnes avaient hier quitté leurs maisons, trop exposées aux risques, pour une trentaine de refuges. Si "le scénario du pire" ne s'est pas réalisé, Rodrigues ressort tout de même meurtrie. C'est la deuxième fois cette année qu'elle est traversée par un phénomène... Suivez-nous, nous sommes en live toute la journée.

Comores : le président sortant, Azali Assoumani, réélu dès le premier tour, l'opposition dénonce "un coup d'Etat"

L'archipel doit faire face à un climat politique particulièrement tendu. Selon les résultats officiels, annoncé mardi 27 mars 2019, le chef de l'Etat comorien sortant, Azali Assoumani, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle, avec 60,77% des suffrages. Il est rejeté par l'opposition qui a crié à "un coup d'Etat à travers une élection" entachée de fraudes, parlent également de "mascarade". La manifestation de lundi 25 mars 2019 dite "pacifique", à l'initiative de l'opposition, a été durement réprimée, faisant 12 blessés dont 3 candidats, selon les hôpitaux.

Saint-Paul mise sur la qualité dans les assiettes des élèves

Après Bras-Panon et Saint-Joseph, la ville de Saint-Paul a signé la première Charte Nationale Qualité Agorès dans la salle du Conseil municipal ce mardi 26 mars 2019. En s'engageant dans l'éducation nutritionnelle des petits écoliers saint-paulois, la commune rejoint ainsi les promoteurs de la qualité de la restauration publique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours très chaud...

Après les quelques petites averses de la nuit, le soleil se lève et la matinée est très agréable, a vu Matante Rosina dans sa tasse à café... Notre gramoune préférée a toujours très chaud, les températures atteignent les 31-34°C sur le littoral et les 27°C dans les cirques... Bien sûr, des nuages de pentes se forment à la mi-journée, et débordent vers le littoral Nord-ouest... Des pluies sont attendues.