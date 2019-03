Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Depuis plusieurs années, les tortues marines s'installent à nouveau dans les lagons de La Réunion, pour le plus grand bonheur des usagers qui peuvent les croiser et profiter de leur présence. Mais les interactions usagers/tortues marines ne sont pas sans conséquence. Amandine Lambot a étudié ces interactions durant 4 mois et présente ses résultats et des premières propositions.

