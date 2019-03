Le Département a annoncé son retrait de la convention qui permettait l'accès gratuit aux Cars Jaunes pour les personnes porteuses de handicap. Cependant cette décision ne change rien pour les usagers puisque la collectivité régionale rappelle que dès 2015, elle a mis en place dans le cadre de son plan mobilité le dispositif Réuni'Pass offrant la gratuité des transports en commun aux personnes âgées et handicapées.

Ces dispositifs "Réuni’Pass Senior" (pour toute personne ayant 65 ans et plus résidant à La Réunion) et "Réuni'Pass handicap" (pour toute personne ayant un taux d’handicap supérieur ou égal à 50%) sont valables sur le réseau Car Jaune et sur les réseaux urbains partenaires. Toutes les personnes éligibles aux dispositifs Réuni’Pass Senior et Réuni'Pass handicap peuvent donc, et dès aujourd’hui, en faire la demande auprès des points informations/ventes Car Jaune répartis sur toute l’île ou sur www.carjaune.re.

Aussi afin de faciliter la période transitoire vers les nouveaux abonnements Réuni’Pass Senior et Réuni'Pass handicap, les personnes bénéficiaires des Pass Transport pourront continuer à utiliser le réseau Car Jaune dans les mêmes conditions.

