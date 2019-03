L'archipel doit faire face à un climat politique particulièrement tendu. D'un côté les partisans du sortant Azali Assoumani, de l'autre ceux qui crient à la fraude électorale. Alors que les résultats du premier tour devraient être connus d'ici peu, les opposants politiques du candidat sortant parlent de "mascarade" et affirment qu'ils ne reconnaîtront pas les chiffres officiels, s'attendant à une victoire d'Azali Assoumani. La manifestation de lundi 25 mars 2019 dite "pacifique", à l'initiative de l'opposition, a été durement réprimée, faisant 12 blessés dont 3 candidats, selon les hôpitaux.

Alors que les premiers résultats se faisaient attendre, les 12 principaux adversaires politiques ont annoncé rejeter d’emblée les chiffres, estimant que les élections ont été victimes de corruption. Un " hold-up électoral " dénoncé dans les rues de Moroni lundi 25 mars 2019.

Ils étaient réunis à l’hôtel Golden Tulipe ce mardi 26 mars 2019. " La solution sage serait d'organiser dans les plus brefs délais des élections dignes d'un pays civilisé" a déclaré à la presse Mahamoudou Ahamada, le candidat du parti Juwa. Les opposants politiques font état de bureaux saccagés et fermés avant l’heure officielle et d’urnes confisquées par la gendarmerie. Les 12 candidats de l’opposition demandent d’ailleurs à l’Union africaine de ne pas reconnaître ce scrutin, une " mascarade électorale ", selon eux.

RFI rapporte également que dans la journée de lundi, internet et une partie du réseau téléphonique ont été volontairement coupés pendant plusieurs heures. La décision aurait été prise afin d'éviter que des images des manifestations circulent sur les réseaux sociaux.

Des manifestations violentes

La mobilisation venue de l’opposition lundi 25 mars 2019 à Moroni a mal tourné, la gendarmerie ayant fini par disperser les manifestants à l’aide de gaz lacrymogènes. Ils auraient également fait usage de balles en caoutchouc. En tout, les hôpitaux font état de 12 blessés au moins. Parmi eux figureraient 3 candidats à l’élection.

Les partisans de Said Larifou ont annoncé de leur côté que leur chef de file était blessé " à la cuisse ". Le candidat a depuis posté un message affirmant qu’il va mieux, et que le " combat continue. "

Le gouvernement parle d’élections " transparentes "

Le ministre de l’Intérieur Mohamed Daoudou a estimé que "les incidents relevés ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin" et n’avoir " jamais vu élections plus transparentes dans [le] pays ".

Il a également affirmé qu’il était nécessaire de maintenir l’ordre public. " Il n’est pas question de les laisser faire ", a-t-il déclaré à nos confrères de l’AFP. Plusieurs militaires ont défilé dans la ville par la suite, par mesure de " précaution ".

Le ministre a par ailleurs tenu à rappeler la circulaire publiée par le préfet du centre, interdisant toute forme de rassemblement dans la capitale. Il appelle également la population à ne pas " céder à la manipulation " mise en place selon lui par l’opposition.

Le préfet dispose aussi des forces de l’ordre pour interrompre les manifestations non autorisées par la préfecture, comme le rappelle comores-infos.

L’avis de la communauté internationale

Les observateurs internationaux – Union africaine (UA), Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), Forces en attente de l'Afrique de l'Est (EASF) - sont quasi unanimes : les incidents observés " n’ont pas permis aux électeurs de sortir massivement pour exercer leur droit civique dans la sérénité ".

La Ligue arabe de son côté observe, selon les médias comoriens, que les élections se sont " bien passées ", malgré " quelques incidents ".

A 60 ans, le chef de l’Etat Azali Assoumani espère bien emporter l’élection dès le premier tour. Ancien putchiste, il est accusé de " coups de force " pour garder le pouvoir. Exemple avec ce texte, adopté par référendum l’année dernière, qui étend d'un à deux mandats de 5 ans la durée de la présidence. Il pourrait donc rester à la tête des Comores jusqu’en 2029.

mm/www.ipreunion.com avec AFP