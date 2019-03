Deux accidents ont ralenti la circulation sur les routes, à la sortie du travail. Un premier accident impliquant 4 véhicules au niveau du Tampon en provenance de Saint-Pierre. Un second faisant un blessé grave au Chaudron.

Le Chaudron

A 18h ce mercredi 27 mars 2019, l'accident venait de se terminer. Il a eu lieu direction Sainte-Marie, un carambolage faisant un blessé grave. La gendarmerie et les pompiers se sont rendus rapidement sur place, le blessé a été évacué par hélicoptère.

La circulation est extrêmement difficile cependant direction Sainte-Marie, entre le Barachois et le Chaudron. Selon la CRGT, on compte 3 km de bouchons et les véhicules sont à l'arrêt au niveau du boulevard Lancastel.

Le Tampon

Un autre accident dans le sud de l'île et impliquant 4 véhicules s'est terminé aux alentours de 17h ce mercredi 27 mars. Il n'a fait aucun blessé. Pas de bouchon majeur mais quelques ralentissements sont observés du côté des Azalés.

