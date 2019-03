Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Après les quelques petites averses de la nuit, le soleil se lève et la matinée est très agréable ce mercredi 27 mars 2019, a vu Matante Rosina dans sa tasse à café... Notre gramoune préférée a toujours très chaud, les températures atteignent les 31-34°C sur le littoral et les 27°C dans les cirques... Bien sûr, des nuages de pentes se forment à la mi-journée, et débordent vers le littoral Nord-ouest... Des pluies sont attendues.

