Ce samedi 6 avril 2019 aura leu le premier championnat de montage de blocs de béton coffrants et modulaires sur le site du marché forain des Camélias, à Saint-Denis. "Réservée aux artisans, cette compétition professionnelle permettra de valoriser les savoir-faire et l'excellence du métier de maçon autour des produits techniques de construction" expliquent les organisateurs. 10 000 euros de prix seront mis en jeu, répartis en numéraires et en valeurs marchandises entre les gagnants (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

