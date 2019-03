• Marine Le Pen et le Front national (FN) ancêtre de l'actuel Rassemblement national (RN) ne se sont jamais imposés en tête dans un scrutin à La Réunion.

Les scores sont même anecdotiques pour les élections locales (municipales, cantonales, législatives). Les candidat(e)s soutenu(e)s par Marine Le Pen ne dépasse quasiement jamais les 5% des voix

• Le dimanche 25 mai 2014, date des dernières élections europénnes (un scrutin toujours largement boudé par les Réunionnais), Marie-Luce Brasier-Clain, la candidatre du FN de l'époque, rassemble 29 241 voix (10,24 %). Elle termine à la quatrième place du scrutin loin derrière le divers gauche Younous Omarjee élu avec 52 017 voix (18,24 %)

• C'est lors de la dernière élection présidentielle que Marine Le Pen a réalisé son meilleur résultat à La Réunion. Pour le premier tour le 23 avril 2017, elle totalise 82 219 voix (12,86%) et se place en deuxième position derrière Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) qui engrange 85 987 voix (13,45%).

• La patronne du FN de l'époque ne réussira pas de percée fulgurante au second tour le 7 mai 2017. Avec 139 917 voix (21,88%), elle termine loin d'Emmanuel Macron qui rassemble 212 081 voix (33,17%). Elle termine aussi à la seconde place au plan national et Emmanuel Macron est élu

• Ce score est bien plus flatteur pour Marine Le Pen que celui réalisé pour le premier tour de la présidentielle 2012. Elle s'était alors classée en troisième position avec 37 549 voix (10,31%). François Hollande (PS) était arrivé en tête de ce scrutin avec 194 009 voix (53,29%). Nicolas Sarkozy (UMP) avait terminé à la deuxième place avec 65 377 voix (17,96). Marine Le Pen n'avait pas été qualifiée pour le second tour au plan national. François Hollande avait été élu au second tour