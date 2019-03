Du 28 au 31 mars 2019 se tient le 30ème Congrès MATh.en.JEANS, à Saint-Denis. 200 élèves seront rassemblés, venus de l'Arabie saoudite, de l'Inde, de La Réunion, ou encore du Qatar. Ils ont tous travaillé durant l'année sur des sujets de recherche mathématique au cours d'ateliers organisés dans leurs établissements scolaires par l'association MATh.en.JEANS. Ils viennent présenter leurs travaux de recherche lors du congrès. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

MATh.en.JEANS est une association née en 1989, agréée par le Ministère de l’Education Nationale. Elle a pour objectif de démocratiser les mathématiques. Présente dans toute la France au-delà des frontières, MATh.en.JEANS coordonne des ateliers non séléctifs au sein des établissements scolaires sur le principe du fonctionnement de la recherche en mathématiques.

La méthode MATh.en.JEANS

Toute l’année, les élèves travaillent en petits groupes sur des sujets de recherche adaptés, ludiques, proposés par des enseignants-chercheurs en maths. Ils apprennent à persévérer dans l’effort, à coopérer entre eux et avec un groupe d’élèves issu d’un autre établissement. Mise en commun, échange, partage sont les maîtres mots du jumelage. Les enseignants étant là uniquement pour aider à formaliser.

L’aboutissement de ces longs mois de travail, pour chaque groupe jumelé, est la présentation commune des résultats de ses recherches lors du congrès. Cette restitution est faite par les élèves dans des amphithéâtres, devant leurs pairs, mais aussi devant leurs familles, leurs enseignants et des mathématiciens.

Le congrès est une étape cruciale pour les élèves, un lieu d'échange et de découverte où ils rencontreront pour la première fois les élèves de l’océan indien avec lesquels ils sont jumelés. C'est également pour certains collégiens la première fois qu’ils rentreront dans un lycée et, pour la plupart, la première fois qu'ils entreront dans une université, qu'ils monteront sur les planches d'un amphithéatre et qu'ils pourront échanger avec des chercheurs.

Le programme de ce week-end

Samedi 30 mars 2019 - Lycée BELLEPIERRE

09h00-10h00 : conférence de Monsieur Cyrille OSPEL

" Les noeuds, une théorie mathématique emmêlant les sciences "

10h30-12h00 : exposés des élèves de MATh.en.JEANS

13h00-15h30 : exposés des élèves de MATh.en.JEANS

réunion pour les enseignants en présence de Madame Alice ERNOULT, présidente de l’APMEP

15h30-18h00 : travail et retouches sur les présentations

escape games mathématiques

ateliers de matématiques ludiques assurés par l’IREM-Réunion

18h00-19h00 : spectacle des talents du lycée

20h00-21h30 : animations musicales

Dimanche 31 mars 2019 - Amphi CADET et FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES, Campus universitaire du Moufia

09h00-10h00 : conférence de Monsieur Benoît RITTAUD en amphi CADET

" Le mouvement des planètes "

10h30-12h30 : exposés des élèves MATh.en.JEANS

14h00-15h30 : exposés des élèves MATh.en.JEANS

16h00-17h15 : conférence de Monsieur Alain BUSSER en amphi COMMERSON

" Conway et le jeu de Sowing "

17h15-17h30 : clôture du congrès

17h30-19h30 : soirée d’anniversaire des 30 ans de l’association MATh.en.JEANS en présence de Madame Françoise BAVARD, Présidente de l’Association MATh.en.JEANS

