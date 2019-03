BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 28 mars 2019



Casse-tête immobilier autour de la construction de 11 villas

Encore des conflits fonciers à Trois-Bassins. Un projet de 11 villas fait polémique et engendre de vives tensions entre le promoteur immobilier et l'un des habitants, voisin des nouveaux logements. Censées être terminées en septembre 2018, ces villas attendent encore leurs finitions. Problème supplémentaire : ce qui est sorti de terre ne correspond pas aux permis de construire initiaux. Enquête.

La Réunion, terre de paradoxes, d'inégalités et d'extrêmes

Ils veulent à tout prix que leur surrémunénération soit maintenue quand d'autres demandent une baisse des prix de quelques centimes. Ils appellent au boycott des grandes surfaces quand d'autres remplissent leur caddie comme si leur vie en dépendait. Ils veulent un retour à une Réunion lontan quand d'autres ne quitteraient leur petit confort pour rien au monde. Ils détiennent la majorité du patrimoine immobilier quand d'autres vivent dans des bidonvilles. Ils prônent le vivre ensemble quand d'autres veulent que La Réunion reste aux Réunionnais. Ils considèrent que l'Union Européenne est un système de racket organisé quand d'autres se rappellent que le département est l'un des plus subventionné d'Europe. Ils préservent l'environnement quand d'autres y jettent leurs déchets. La Réunion, terre de paradoxes, d'inégalités et d'extrêmes.

Mozambique : Le Département vote une subvention de 50.000 euros pour la Croix Rouge

Ce mercredi 27 mars 2019, en marge du vote du budget 2019, le Département a approuvé le versement d'une subvention de 50.000 euros à la Croix Rouge par le biais de la PIROI (Plateforme d'Intervention Régionale Océan Indien) pour une aide humanitaire d'urgence au Mozambique suite au passage du cyclone intense Idai qui a, il y deux semaines, dévasté une grande partie du pays. Le dernier bilan officiel faisait état de plus de 500 morts. Si la décrue a commencé, les rescapés du cyclone Idai sont désormais confrontés à une "bombe à retardement"... le choléra.

Saint-Paul - Joseph Sinimalé pour le maintien de deux classes à l'école maternelle de Laperrière

Le Maire de Saint-Paul plaide pour le maintien de deux classes maternelles de l'école de Laperrière (Tour des Roches) et apporte son soutien aux parents d'élèves qui se sont mobilisés en début de semaine contre la suppression de l'une d'elles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée et beaucoup de vent

Matante Rosina prévoit une nouvelle belle matinée ce jeudi 28 mars 2019. Une belle matinée malgré quelques petites averses sur l'est de l'île... ailleurs le ciel est bien dégagé et le soleil brille ! Il tape même, les températures sont toujours aussi hautes, avec 31 à 34°C sur le littoral, 26 à 27°C dans les cirques et 19 à 20°C au Volcan ou encore au Maïdo... Chaud chaud ! Du côté de la Pointe Trois Bassin et de Piton Sainte-Rose, attention au vent, avec des rafales de l'ordre de 50 km/h...