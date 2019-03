Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina prévoit une nouvelle belle matinée ce jeudi 28 mars 2019. Une belle matinée malgré quelques petites averses sur l'est de l'île... ailleurs le ciel est bien dégagé et le soleil brille ! Il tape même, les températures sont toujours aussi hautes, avec 31 à 34°C sur le littoral, 26 à 27°C dans les cirques et 19 à 20°C au Volcan ou encore au Maïdo... Chaud chaud ! Du côté de la Pointe Trois Bassin et de Piton Sainte-Rose, attention au vent, avec des rafales de l'ordre de 50 km/h...

