Après l'ouest, rendez-vous dans le sud de La Réunion. Marine Le Pen sera reçue par le maire du Tampon, André Thien Ah Koon pour encuite rencontrer le président de la Chambre de l’Agriculture fraîchement élu, Frédéric Vienne sur une exploitation agricole.

Lors de la journée de jeudi, plusieurs personnes sont revenues sur les propos de Brigitte Bardot. Dans une lettre ouverte la semaine dernière, l'ex-actrice écrivait que les Réunionnais ont des "gènes de sauvages" et des "réminiscences de cannibalisme." La cheffe de file du Rassemblement national (RN) a publiquement condamné ces "propos inadmissibles" et "les insultes" que Brigitte Bardot a cru pouvoir proférer" à l'encontre des Réunionnais : "Honnêtement j'ai trouvé ces propos inadmissibles. Je les condamne de la manière la plus claire" a déclaré Marine Le Pen jeudi matin alors qu'elle s'apprêtait à rencontrer une demie douzaine des responsables d'associations à Saint-Gilles les Bains



"L'indignation qu'elle (Brigitte Bardot – ndlr) a pu ressentir au regard de telle ou telle maltraitance ne justifie pas la violence et les insultes qu'elle a cru pouvoir proférer" a-t-elle insisté jeudi après-midi au cours d'une réunion avec une quarantaine d'agriculteurs à Villèle. Marine Le Pen a toutefois précisé qu'elle "supplie les élus de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain" en réclamant que le statut d'utilité publique soit retirée à la Fondation Bardot "où des millier de bénévoles aident et soignent les animaux.



Dans un communiqué transmis à l'AFP dimanche Brigitte Bardot présenté ses excuses à "ceux qui ne blessent pas les animaux". "J'espère que les Réunionnais accepteront ces excuses mais ce n'est pas sûr" a commenté Marine Le Pen.

Europe, octroi de mer et immigration

Au cours de cette première journée de visite, marqué par une relative indifférence de la population, peu de personnes étaient présentes à Saint-Gilles et à Saint-Paul, La présidente du Rassemblement national a déroulé une nouvelle les grands axes de son programme pour les européennes. "Il faut dire à l'union européenne qu'elle ne peut pas continuer à tout décider. Le choix essentiel qui doit être fait (le 26 mai, date des élections européennes – ndlr) est de reprendre le pouvoir" a-t-elle souligné. "Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous avons une histoire commune et un espace géographique commune" a-t-elle affirmé en fin d'après-midi alors qu'elle était reçue par Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul et une partie de son conseil municipal.

Autres sujets abordés : ceux de l'octroi de mer et de l'immigration... Depuis mars 2018, cinq bateaux de migrants sri-lankais sont arrivés à La Réunion. "Il faut couper court à cette voie d'immigration et mettre en place une politique dissuassive", a déclaré Marine Le Pen. "La Réunion pourrait se retrouver dans la situation de Mayotte. C'est une catastrophe, on a pas les moyens dans une région déjà pauvre d'accueillir des nouvelles personnes à qui on a rien à offrir. On a pas les moyens, pas assez de personnes pour ça. Couper court à cette immigration, cela évitera la montée des conflits", estime-t-elle.

Marine Le Pen et son parti ne se sont finalement jamais imposés en tête dans un scrutin à La Réunion. Les scores sont même anecdotiques pour les élections locales (municipales, cantonales, législatives). Les candidat(e)s soutenu(e)s par Marine Le Pen ne dépasse quasiement jamais les 5% des voix...

• Le dimanche 25 mai 2014, date des dernières élections europénnes (un scrutin toujours largement boudé par les Réunionnais), Marie-Luce Brasier-Clain, la candidatre du FN de l'époque, rassemble 29 241 voix (10,24 %). Elle termine à la quatrième place du scrutin loin derrière le divers gauche Younous Omarjee élu avec 52 017 voix (18,24 %)

• C'est lors de la dernière élection présidentielle que Marine Le Pen a réalisé son meilleur résultat à La Réunion. Pour le premier tour le 23 avril 2017, elle totalise 82 219 voix (12,86%) et se place en deuxième position derrière Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) qui engrange 85 987 voix (13,45%).

• La patronne du FN de l'époque ne réussira pas de percée fulgurante au second tour le 7 mai 2017. Avec 139 917 voix (21,88%), elle termine loin d'Emmanuel Macron qui rassemble 212 081 voix (33,17%). Elle termine aussi à la seconde place au plan national et Emmanuel Macron est élu.