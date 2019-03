BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 mars 2019



Port de Sainte-Marie: travaux pharaoniques, imbroglio et crise de confiance

Samedi 30 mars à midi pile, la Cinor devient officiellement l'heureuse gestionnaire du Port de Sainte-Marie succédant ainsi à la CCIR. Et c'est un défi de taille ! Fin janvier dernier, Ibrahim Patel, le président de la chambre consulaire exprimait - de manière très théâtrale - son soulagement de ne plus être à la tête de la zone portuaire. Car la gestion du port de Sainte-Marie a toujours été houleuse, pour les usagers comme pour le gestionnaire. Manque de communication, d'investissement, infrastructure vieillissante, inadaptée, qui après avoir essuyé plusieurs cyclones a été ensablée durant des mois. Les plaisanciers en colère, la CCIR, impuissante, un dialogue de sourds qui n'a fait que compliquer davantage une relation déjà tumultueuse entre les deux parties. Aujourd'hui la Cinor se lance dans un chantier conséquent mais l'intercommunalité devra d'abord gagner la confiance des usagers et des commerçants du Port et là, ce n'est pas gagné.

Treize personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année

Le nombre de morts sur les routes a explosé dans l'Hexagone, augmentant de 17% en février 2019 et de 3,9% en janvier... La Réunion épargnée ? Malgré la multiplication des contrôles routiers des forces de l'ordre et des campagnes de sensibilisation, les chiffres peinent à baisser. Depuis le début de l'année, 13 personnes ont perdu la vie, contre 14 à la même période en 2018.

Budget 2019 de la Cinor : 75 millions d'euros pour les investissements

63 millions d'euros (sur les 75 millions du poste investissements du budget de la Cinor) seront consacrés aux dépenses d'équipements liées à l'entrée en chantier des projets structurants tels : la ligne de téléphérique Chaudron-Bois de Nèfles, le réaménagement du Port de Sainte Marie, et la poursuite des aménagements touristiques sur la zone du Bocage. Un budget 2019 qui se chiffre à plus de 244,3 millions d'euros et qui a été voté à l'occasion du Conseil Communautaire du 28 mars 2019.

Un balcon s'effondre, tout l'immeuble est évacué

On a frôlé l'accident dans un immeuble de la rue Jacques Brel de la cité Gaspard à Sainte-Marie. Ce jeudi 28 mars, en fin d'après-midi, les pompiers reçoivent un appel, une personne leur explique que le balcon du 3ème étage de l'immeuble s'est effondré. Aucun blessé mais les secours sont envoyés sur place pour assurer la sécurité des habitants de l'édifice. Les pompiers constatent que le balcon est tombé sur celui du dessous mais tient encore maintenu par le ferraillage. Par mesure de sécurité, l'immeuble a été évacué de tous ces occupants. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans les alentours par les forces de l'ordre. Une décision du maire, Richard Nirlo est attendue pour la suite des événements.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des averses dès la fin de matinée

Matante Rosina a regardé tout au fond de son pilon, entre une gousse d'ail et un piment, elle a vu qu'il y aura des averses dès la fin de la matinée. Elle a aussi vu qu'il va faire chaud et que la mer sera agitée. Chez vous c'est comment ?