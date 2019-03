Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Championnats de France de Vitesse et Handi Escalade 2019 se dérouleront à Massy le WE du 30-31 mars. Sept athlètes représenteront La Réunion lors des Championnats de France de vitesse jeunes et séniors les 30 et 31 mars 2019 à Massy.

Les Championnats de France de Vitesse et Handi Escalade 2019 se dérouleront à Massy le WE du 30-31 mars. Sept athlètes représenteront La Réunion lors des Championnats de France de vitesse jeunes et séniors les 30 et 31 mars 2019 à Massy.