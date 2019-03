Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Les services de renseignement en droit du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) de La Réunion sont désormais accessibles par un numéro de téléphone unique, le 08 06 000 126 (coût d'un appel local), afin de faciliter l'orientation des employeurs et salariés. Ce numéro unique sera mis en service à compter du 02 avril 2019. L'accueil téléphonique est assuré tous les jours, sauf le vendredi après-midi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

