Chantier

"Nous sommes sûrement l'une des Régions a engagé le taux le plus importants dans l'investissement : le pic pour la Route du littoral a été atteint en 2017-2018. La partie viaduc sera finalisée en mai. Le montant consacré pour ce chantier sera moins important. A l'inverse, les autres chantiers, les routes etc. est en progression"

Ainsi près de 570.141.091 euros sont prévus en investissement pour 2019 : De gros chantiers de transports et de déplacements avec plus de 321 millions d’euros consacrés : lancement phase opérationnelle du RunRail, RRTG Ouest, poursuite des travaux du pont de la Rivière des Galets, NRL avec 240 millions d’euros prévus, et 2,4 millions d’euros pour le logement locatif social.