Les motocyclistes de l'EDSR ont mené des opérations de lutte contre l'insécurité routière ce vendredi 29 mars 2019 dans le créneau 15 heures 19h

20 infractions ont été relevées, 2 permis ont été retirés



Sur la RN 2 commune de Saint-Benôit sens Nord / Est :

- 6 usages de téléphone en roulant

- 1 conduite sous emprise produits stupéfiants (zamal)

- 1 défaut assurance cyclomotoriste

- 1 dépassement de la vitesse autorisée par 1 automobiliste titulaire du permis de conduire depuis le mois d'avril 2017 : 162 Km/h au lieu de 100 KM/H pour ce genre de conducteur. Son permis a été retiré le champ. Il perdra six points sur son permis et devra répondre de ses actes prochainement devant la justice

- 3 cyclomoteurs contrôlés en excès de vitesse dont 1 à 118 KM/H au lieu des 45. Ce dernier a en plus été verbalisé pour modification de moteur. Les trois véhicules ont été immobilisés.

Sur la RN 1 route des Tamarins sens Sud/nord



- 6 dépassements de la vitesse compris entre 20 et 40 KM/H au dessus de la vitesse limite 110.

- 1 usage téléphone