Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Football : 3ème journée de R1

La 3ème journée du championnat R1 aura lieu ce dimanche à 16h00 :

Trois Bassins FC - US Sainte Marienne

JS Saint Pierroise - Saint Denis FC

SDEFA - AF Saint Louis

Saint Pauloise FC - Capricorne

AS Marsouins - AS Excelsior

Saint Louisienne - Jeanne d’Arc

AS Sainte Suzanne - Tamponnaise

Handball : 20ème et 21ème journées de D1

La 20ème journée de D1 masculine aura lieu ce vendredi à 21h15 :

HBCED – Saline

JSB – Possession

BDN – Ste Marie

Cressonnière – Lasours

Tampon – St Pierre

Joinville – Chateau Morange



Côté féminin, on jouera samedi à 19h30 pour le compte de la 21ème journée :

St Pierre – JSB

Piton St Leu – Port

St Denis – Rivièroise

St Joseph – Cressonnière

Tamponnaise – BDN

St Louis - ASCES

Rugby : Top 6



La 3ème journée du top 6 océan indien aura lieu ce samedi avec deux rencontres pour les clubs réunionnais : Etang Salé recevra le FT Manjakaray au stade du Centenaire à Etang Salé samedi à 19h00, et St Pierre se déplacera à Madagascar pour rencontrer le COSFA à Tana samedi également.

Basket-ball: Play off

La 3ème journée des play off masculins aura lieu ce samedi : à 19h00 la Tamponnaise accueillera le BCD puis à 20h30 St Paul recevra le COM.

Basket-ball : 7ème journée de poule des As

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 7ème journée de la poule des As ce samedi à 18h30, sans le Port qui sera au repos :

Ste Marie - Tamponnaise

COM – BCD

Volleyball : Quarts de finale retour

Les quarts de finale retour sont programmés pour cette fin de semaine :

Vendredi 20h30 : St Denis - St Pierre (aller St Pierre – St Denis 3-0)

Samedi 20h00 : Aigles blancs - St Leu (aller St Leu – Aigles blancs 1-3)

En cas d'égalité, un match d'appui pourra être joué dimanche en soirée.

Côté féminin, on jouera également les quarts de finale retour samedi soir à 20h00 :

St Denis – Ste Marie (aller Ste Marie – St Denis 1-3)

St Pierre – VB2CO (aller VB2CO – St Pierre 0-3)

En cas d'égalité, un match d'appui pourra être joué dimanche en soirée.

Cyclisme: 6ème journée de la coupe régionale piste

La 6ème journée de la coupe régionale piste aura lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri à partir de 14h00. Au programme, la poursuite individuelle à partir de cadets, l'élimination et le scratch toutes catégories.

Cyclisme : Prix Cycliste Gabriel Chefiare

Anim'services et le VCSD organise la 4ème épreuve sur route de la saison ce dimanche sur un circuit de 8km dans la ville du Port avec une arrivée à la Montagne via la route du littoral. Le départ sera donné à 13h00 de la piscine du Port pour 9 boucles dans la ville avant de rejoindre la route du littoral puis la Redoute direction la Montagne.

BMX : 3ème manche de phase finale

La 3ème manche de phase finale de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur la piste de Cambaie, organisée par le BCO. Les essais débuteront à 8h00 pour un début de compétition à 9h45 avec 3 manches qualificatives puis les finales à partir de 14h30.

Tennis de Table : Dernière journée de sélection pour les Jeux des Iles

Dimanche se déroulera au gymnase de La Montagne, la dernière journée de sélection des joueurs et joueuses de tennis de table de La Réunion, pour la participation aux Jeux des îles 2019. Pour cette dernière journée, il n'y aura qu'une place fille et une place garçon; cela devrait promettre une jolie bataille chez les garçons notamment. En effet, les derniers en lice devront composer avec la présence du Kréopolitain Antoine Razafinarivo, qui vient juste d'être champion de France par équipe avec son club de métropole. Rendez vous à partir de 09H00 au gymnase de la Montagne, Chemin des Bauhinias.

Course à pied: Championnat régional de 10km

L 'ACSP organise samedi les 10km nocturnes de Saint Paul, support du championnat régional de la spécialité. L'épreuve se déroulera en deux temps avec à 18h30 la course non licenciés puis à 20h00 le championnat pour les licenciés uniquement. Le départ se fera du quai Gilbert et l'arrivée sur la place du marché forain, après avoir parcouru 2 boucles de 5km dans les rues de la ville.

Triathlon : Triathlon du Phar'est

La ligue organise un triathlon ce dimanche à Sainte Suzanne, avec deux formats au programme, un XS et un S. Des courses jeunes seront également au programme. Le premier départ sera donné à 8h00 au Bocage, où sera également jugée l'arrivée.

Moto: 3ème manche de MX

Ce dimanche aura lieu la 3ème journée du championnat Régional de motocross 2019 organisée par le TEAM B2R et le MC TRACER sur le circuit Pascal Ravenne de La Ravine à Malheur. Deux invités de marque seront présents dimanche sur la piste de la Possession: Ranty Ernest en catégorie élite et Marco Preve en junior. Pour info, Romain Laurens est toujours leader du classement provisoire, avec 11 points d'avance sur Pascal Dorseuil et 27 points sur Timothée Hoareau.

Karting: C'est reparti!

Après une saison 2018 marquée par les annulations, le championnat 2019 s'ouvre ce dimanche à la Jamaique, avec une première étape organisée par la LSAR. D'ailleurs, la LSAR devrait égaleent organiser la 2 étapes suivantes, avant que le KCB reprennent la main pour les 3 épreuves occasionnelles à partir du 30 juin. Dimanche, les essais débuteront à 8h30 pour laisser place à 10h30 aux essais chronométrés, à 11h30 aux manches de qualification, à 14h00 aux préfinales puis à 15h45 aux finales.

Surf: Sénégal Pro

La saison WQS se poursuit cette semaine au Sénégal à Dakar avec une péreuve dotée de 1500 points à laquelle participe les Réunionnais Mathis Crozon et Ugo Robin. Au premier tour, Crozon a largement remporté sa série, s'offrant au passage la meilleure note du jour avec 8,25 points mais également le meilleur total avec 14, 50 points! Il retrouvera au second tour son compatriote Ugo Robin dans une série à 4 avec le Portugais Pedro Coelho et le Sénégalais Sidy Camara.