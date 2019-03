BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 30 mars 2019



La tentation de l'ombre bleu Marine

Bleu Marine, vous suivez ? La présidente du Rassemblement national et son sourire figé étaient sur l'île pour trois jours et trois jours, ça peut être long... Sur le déroulé de la visite, rien de folichon, l'équipe de communication a fait dans le classique, Marine Le Pen a serré des paluches, caressé des vaches, pris quelques de selfies avec ses sympathisants, parlé de son programme bancal... Qui dit programme, dit campagne. Vous vous en doutez bien, ce n'était pas une visite de courtoisie, la Marine était en chasse. Au menu, pas de tangue mais les voix des Réunionnais pour les élections européennes. Cette fois elle n'a pas rassemblé les foules (très) loin s'en faut, mais les maigres auditoires étaient parfois aussi déchaîné qu'à un concert de Beyonce... Un certain engouement qui ne date pas d'hier, rappelez-vous voir les scores de Marine Le Pen à la dernière présidentielle

Endométriose : deux fois plus de femmes opérées à la Réunion

L'Endomarche, la marche de sensibilisation à l'endométriose, se déroulera ce samedi 30 mars 2019 à Saint-Pierre. L'occasion de revenir sur cette maladie encore mal comprise, qui cause presque deux fois plus d'opérations chez les Réunionnaises que les femmes de métropole.

Sidaction : journées de sensibilisation du 5 au 7 avril 2019

En 2018, ce sont 58 personnes qui ont appris leur séropositivité (chiffres non-officiels à confirmer dans quelques semaines). Cela porte le nombre de malades suivis et sous traitement à 1023 à La Réunion. La croissance de l'épidémie, bien que lente, reste progressive. Aujourd'hui, heureusement, une personne diagnostiquée rapidement et correctement suivie possède une espérance de vie égale à une personne non-porteuse du virus.

Mongolie: l'air vicié force des milliers d'enfants à l'exode

La Mongolie, ses steppes à perte de vue, ses lacs et ses nomades... Un paysage de carte postale caché l'hiver par l'épais brouillard toxique qui englobe la capitale, où des milliers d'enfants sont contraints à l'exil à cause des risques pour leur santé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel sombre et des averses

La matinée est belle...mais pas pour très longtemps. Matante Rosina a vu pour ce samedi 30 mars 2019 que le ciel s'assombrissait vite dans les hauts, avec des averses qui débordent dans l'après-midi sur les côte Ouest et Nord. Les températures restent tout de même hautes et la mer est de moins en moins agitée.