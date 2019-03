C'est une initiative de WWF (Fonds mondial pour la nature) : à 20h30 heure locale, chacun est invité à éteindre la lumière ou du moins ses appareils électriques les moins essentiels pendant une heure. L'intérêt étant de sensibiliser sur la consommation d'énergie.

Si vous voulez tenter le challenge "Earth hour", vous êtes invités à couper vos lumières à 20h30 ce soir. Le mouvement existe depuis 2007, il se déroule maintenant partout dans le monde. L'année dernière, près de 7 000 villes de 187 pays ont éteint leurs édifices emblématiques. WWF espère battre de nouveaux records de mobilisation cette année, avec cette 13ème édition.

Un geste symbolique

En soi, cette coupure est davantage un acte de sensibilisation qu'une réelle façon de diminuer la consommation d'électricité dans le monde. Shanghai Tower, Victoria Harbour à Hong Kong, tour Burj Khalifa de Dubai, place Rouge, Acropole, pyramides égyptiennes, basilique Saint-Pierre, Big Ben, Christ de Rio, siège de l'ONU à New York... d'innombrables sites, monuments et bâtiments vont les uns après les autres éteindre leurs feux au fil des fuseaux horaires. A commencer par la France : la Tour Eiffel sera plongée dans le noir à 20h30.

📱 ou 🌿 ? Il est grand temps de nous reconnecter à la nature ! Ce soir à 20h30, éteignons nos lumières et célébrons les merveilles de notre planète pour #EarthHour 💚 #Connect2Earth



Bravo à Inna, Héloïse et Jordalie de l'@EcoleLISAA pour cette vidéo 👏 pic.twitter.com/m5UgT0mvNH — WWF France 🐼 (@WWFFrance) 30 mars 2019

"Cette année, des millions de gens dans le monde s'uniront à nouveau pour dire leur souhait d'un avenir sain et soutenable", dit le WWF. Alors que la nature est menacée "à un rythme inédit", et fait face "au défi constant du changement climatique", Earth Hour 2019 veut rappeler son importance et les services qu'elle rend à l'homme (eau, alimentation, pharmacopée, etc).

La production d'électricité est particulièrement gourmande en énergie : elle représente 41,5% des émissions totales de CO2 liées à la combustion d'énergie. En-dehors de cette "Earth hour", WWF annonce d'autres actions dédiées à la protection de la planète : un milliard d'arbres seront plantés au Kenya, la capitale de l'Equateur évolue vers le "sans plastique", et en Malaisie une pétition nationale va être lancée pour inscrire la protection du tigre dans l'agenda du gouvernement.

www.ipreunion.com avec AFP