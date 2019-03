Pour les amoureux de la capitale, sachez que la célèbre pyramide du Louvre est trentenaire depuis le 4 mars 2019. Pour célébrer cet anniversaire, le musée a prévu plusieurs activités. Au programme : une expo photo, plusieurs conférences sur les coulisses de la construction de la pyramide, des concerts ou encore des spectacles de danse.

Le chantier s'est terminé le 4 mars 1988. Depuis la pyramide s'élève au centre de la cour du musée du Louvre, immense édifice de verre qui fait partie des monuments les plus célèbres de Paris. Inaugurée par François Mitterrand en 1989, la pyramide fête donc ses 30 ans d'existence.

C'est l'architecte américain et d'origine chinoise Ieoh Ming Pei qui est à l'origine de la construction. Des centaines de losanges et triangles de verre, une structure de 95 tonnes, 26 mètres de hauteur. Aujourd'hui cette pyramide sert d'entrée dans le musée du Louvre et a animé les esprits les plus créatifs de fantasmes en tout genre : elle sert notamment de départ d'intrigue dans le best-seller "Da Vinci code".

La Pyramide du Louvre a 30 ans aujourd’hui 🎂



🔺Inaugurée le 29 mars 1989, la Pyramide de I.M. Pei s’impose désormais comme une icône dans le monde.



Nous célébrons toute l'année cet anniversaire avec des événements populaires et festifs. #30ansPyramide

👉https://t.co/rAUzU0I5Uf pic.twitter.com/8R31IHuxi1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 29 mars 2019

Au départ, la pyramide avait fait scandale en raison de son look particulièrement moderne, en contraste avec le palais du Louvre, ancienne résidence royale. C'est pourtant désormais la 3ème oeuvre du Louvre la plus appréciée, après La Joconde et la Vénus de Milo.

mm/www.ipreunion.com