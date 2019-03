Bleu Marine, vous suivez ? La présidente du Rassemblement national était sur l'île pour trois jours et trois jours, ça peut être long... Depuis, son sourire figé nous hante... Sur le déroulé de la visite, rien de folichon, l'équipe de communication a fait dans le classique, Marine Le Pen a serré des paluches, caressé des vaches, pris des milliers de selfies avec ses sympathisants, parlé de son programme bancal... Qui dit programme, dit campagne. Vous vous en doutez bien, ce n'était pas une visite de courtoisie, la Marine était en chasse. Au menu, pas de tangue mais les voix des Réunionnais pour les élections européennes. Et vu l'accueil chaleureux qu'elle a reçu dans certaines communes, il y a de quoi s'inquiéter... Quand on voit l'auditoire aussi déchaîné qu'à un concert de Beyonce à chaque prise de parole de Marine Le Pen, ça fait froid dans le dos... Un certain engouement qui ne date pas d'hier, rappelez-vous voir les scores de Marine Le Pen à la dernière présidentielle. rb/www.ipreunion.com)

Un score historique en 2017

La tentation bleu marine de plus en plus irrésistible ? N’agitons pas non plus le spectre d’une île totalement acquise à la cause de l’extrême droite, reprenez votre souffle, on n’en est pas là, fort heureusement. Lors de la présidentielle de 2017, la patronne du Front national - oui à l’époque le parti s’appelait comme ça, Marine Le Pen était encore une fille à papa - avait réalisé son meilleur score à La Réunion. Au premier tour, la candidate FN a fini à la deuxième place du podium, loin devant Emmanuel Macron, à pas à grand chose derrière Jean-Luc Mélenchon.

On s’en rappelle, quand on a vu ça, on n’a pas fait les malins. La psychose est montée: et si Marine Le Pen réussissait son tour de force et remportait La Réunion ? Heureusement, on a évité le pire ! Mais on était loin de la vague anti-Le Pen de 2002. Dans l’île, deux communes n’ont pas hésité à placer la reine de l’anti-immigration en tête, Le Tampon et la Plaine des Palmistes, une première et on s'en serait bien passés… Cinq communes ont failli sombrer: l’Entre-Deux, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Louis et Saint-Philippe. Ces résultats, c’était une sorte d'avertissement, La Réunion, comme tout le territoire national, n’est plus épargnée par cette montée de l’extrême droite. Triste dans le département du vivre-ensemble que l’on aime tant vanté.

Et après, ce fut la débandade

Il ne faut pas non plus perdre confiance en l’humanité et se dire que tout est foutu, qu’on va se retirer du monde pour aller dans la forêt loin de tout ça. C'est excessif voyons et ce qui a suivi la présidentielle devrait vous rassurer. Le " succès " de 2017 ne s’est pas confirmé lors ces scrutins suivants, loin de là… Les scores réalisés par l’extrême droite aux les élections locales étaient anecdotiques, du pipi de chat, rien du tout, quedale, faible. En même temps, la fédération 974 du mouvement - au delà des luttes intestines au sein même de la structure - a du mal à convaincre. On vous l’accorde, depuis quelques années les électeurs du Rassemblement national sont plus décomplexés qu’avant mais trouver des têtes de liste prêtes à assumer leurs convictions, apparemment, ce n’est pas chose aisée… Disons que niveau charisme, il faudra repasser.

La tristesse

Du côté des adhérents, des militants et des sympathisants ce n’est pas mieux. Déjà, ils ne sont pas très nombreux et on plus, ils ne sont pas super dun. On était au "meeting" dans le local de la fédé 974 en 2017 - enfin si on peut appeler cela un "meeting" tellement c’était triste - et bien, c’était pas la folle ambiance… À un moment, y’a un type qui s’est mis à entonner la Marseillaise en agitant un drapeau bleu, blanc, rouge, la dizaine de personnes présentes n’a même pas suivi… Oui, ils était à peine dix… Et ils n’avaient pas envie d’être filmés ! Vous comprenez, c'est pas simple d’assumer ses opinions politiques au grand jour…

Des candidats qui ne se bousculent pas au portillon pour représenter le parti, des militants qui rasent les murs, on n’est pas vraiment gagné par la fièvre bleu marine à La Réunion. Mais restons sur nos gardes. Car le règne de Jupiter pourrait nous foutre dedans. Son mépris pour les plus modestes, sa politique sociale totalement anti-sociale, sa complicité avec les riches, les hausses de taxes... autant d’arguments qui font descendre des milliers de Français dans la rue depuis vingt semaines consécutives.

Merci Manu !

À La Réunion, le mouvement des Gilets jaunes a été particulièrement suivi. Beaucoup de contestataires 974 avouaient ne pas avoir voté aux dernières élections, blasés par une classe politique qui ne leur convient plus. Sauf qu’aujourd’hui, ils veulent reprendre le pouvoir, le discours populiste et démagogique de Marine Le Pen, c’est à eux qu’il est destiné. La patronne du RN y va franco, très vite, elle a pris l’ampleur du mouvement, l’a récupéré et aujourd’hui, bon nombre de ses arguments sont appuyés par des " comme le disent les Gilets jaunes " " les Gilets jaunes ont totalement raison " grâce aux Gilets jaunes ". Marine Le Pen ne fait pas la cour aux Gilets jaunes, elle leur fait la totale. C’est l’électorat qu’elle veut conquérir.

Les Réunionnais se laisseront-ils prendre au piège ? C’est la grande inconnue. L’élection d’Emmanuel Macron était un accident, beaucoup de votes par dépit ou simplement pour tester. L’argument "on a essayé à gauche, ça n’a pas marché, on a essayé à droite, ça n’a pas marché, Macron prend de meilleur de chaque côté alors laissons nous tenter", on a vu ce que ça a donné… Alors pour certains, la déception Macron est telle que la solution de l’extrême droite est sérieusement envisagée. Que répondre à ça ? Faites votre choix sur un programme et non pas sur une envie de tester, parce que derrière, on a cinq à purger, cinq longues années, Macron n’est même pas à mi-mandat et regardez le résultat, on est tous au fond du seau. À part les riches qui n'ont jamais été aussi blindés de fric.

Marine Le Pen ne devrait même pas être une option

Le programme de Marine Le Pen est basé sur du vent. Des choses qu’elle a récupéré de part et d’autre, une politique socio-économique fondée sur des chiffres erronés, irréalisable, démagogique, qui n’est pas viable financièrement. Une politique migratoire révoltante. Et sa politique pour les Outre-mer ? On aurait aimé répondre à cette question mais la tête de liste RN ne s’est pas beaucoup étendue sur le sujet au cours de sa visite…

Bref, Marine Le Pen, c’est de la poudre aux yeux pour ceux qui y voient un espoir, comme l’a été cette visite à La Réunion, un bel enfumage. Que propose-t’elle pour La Réunion ? Rien de différent de ce qu’elle propose pour le reste du territoire national c’est à dire pas grand chose. Nos spécificités locales, notre culture, notre patrimoine, notre métissage, rien n’est pris en compte. Une chose est sûre: La Réunion mérite mieux.

fh/www.ipreunion.com