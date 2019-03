En 2018, ce sont 58 personnes qui ont appris leur séropositivité (chiffres non-officiels à confirmer dans quelques semaines). Cela porte le nombre de malades suivis et sous traitement à 1023 à La Réunion. La croissance de l'épidémie, bien que lente, reste progressive. Aujourd'hui, heureusement, une personne diagnostiquée rapidement et correctement suivie possède une espérance de vie égale à une personne non-porteuse du virus.

Comme chaque année, Sidaction se mobilise donc pour récolter des fonds afin de financer la recherche, la prévention et les traitements contre le VIH.

En 2018, grâce aux dons ce sont :

- 37 projets de recherche et 35 jeunes cherches qui ont été soutenus (3,04 millions d’euros)

- 118 projets de prévention et d’aide aux malades qui ont été portés en France par 81 associations (3,36 millions d’euros)

- 35 projets qui ont été menés par 32 associations dans 19 pays (4,91 millions d’euros)

Au vu de la réussite des précédentes éditions avec plus de 45 000 euros reversés à Sidaction, l’Association Réunionnaise pour la prévention des risques liés à la Sexualité (ARPS), a souhaité renouveler l’expérience et se mobiliser de nouveau pour la collecte annuelle Sidaction le 5, 6 et 7 avril prochain.

Fondée en 1988, l’ARPS est une association loi 1901, indépendante, non institutionnelle, apolitique, non identitaire, centrée sur la lutte contre le Sida et la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale.

L’organisation de cet événement s’inscrit pleinement dans leurs missions de lutte contre le sida et de prévention des risques liés à la sexualité. Il vise notamment à sensibiliser les Réunionnais et à appeler la population à la solidarité et à la générosité ;

Pour l’édition 2019, l’ARPS organise plusieurs points de collectes, le 6 et 7 avril, dans quatre magasins Jumbo Score, avec le soutien d’ASETIS, du CeGIDD Ouest, de l’Académie des Dalons, des Missions locales, de l’ALEFPA Est et du Rotaract Saint Denis.

Le samedi 6 avril de 10h à 18h et le dimanche 7 avril de 9h à 12h.

- Jumbo Saint André

- Jumbo Sainte Marie

- Jumbo Le Port

- Jumbo Saint Pierre

Les équipes proposeront également des dépistages TROD VIH, le samedi 6 avril, de 10h à 18h, sur les sites de Jumbo Sainte Marie, Jumbo Le Port et Jumbo Saint-Pierre.