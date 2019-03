Vous connaissez le jeu Burger Quiz ? Les ketchup contre les mayo ? Depuis le départ d'Alain Chabat, le Réunionnais Manu Payet reprend parfois les commandes de l'émission. Et il a personnalisé celle du mercredi 27 mars 2019 avec une épreuve aux couleurs de La Réunion.

Les candidats ont dû répondre à un questionnaire de rapidité, appelée "L'addition". Les deux équipes - constituées chacune de deux célébrités et d'un candidat - doivent répondre le plus vite possible aux questions posées.

Pour cette épreuve, adaptée façon créole, Manu Payet a défié les équipes en leur résumant un film ... en créole réunionnais. Les participants se sont montrés plutôt efficaces. "Si je parle comme mon tonton, on est là jusqu'à demain. Là je parle un créole XXème siècle", a humorisé l'artiste.

Alors vous aviez tout deviné ?