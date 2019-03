Chaque année, La Maison des Langues de l'Université de la Réunion organise le Festival du Film Oriental et de l'océan Indien, événement gratuit donnant l'occasion de faire découvrir au public réunionnais des films de qualité, pour la plupart primés dans leur pays d'origine et souvent absents du panel proposé par l'industrie cinématographique au grand public.

Du 6 au 11 avril, six soirées spéciales sous le thème " L’Artiste " se tiendront entre le cinéma Le Plaza de Saint-Denis (les 6, 7, 8, et 10 avril) et le campus Moufia de l’Université de La Réunion (les 9 et 11 avril). Chaque projection sera précédée d’animations en relation avec la culture et la langue du pays (voir programme ci-joint).

Soirée d'ouverture le samedi 6 avril 2019, " La pensée malgache " (Film en langue malgache vostfr)

Entrée gratuite / réservations sur ce lien.

Lancé pour la première fois il y a huit ans avec l’ambition de mettre en valeur les six langues orientales enseignées au sein de la Maison des Langues et de l’Institut Confucius de l’Université de La Réunion (à savoir le tamoul, l’hindi, le malgache, l’arabe, le japonais et le chinois), le Festival du film oriental et de l’océan Indien a connu un succès grandissant au fil des années.

Sous l’égide de la Vice-Présidente des relations internationales et de la coopération régionale de l’établissement, l’événement mobilise les équipes de la Maison des Langues et de l’Institut Confucius, département interne en charge de l’enseignement du chinois à l’université.

Le succès du festival a su donner une visibilité certaine aux enseignements de langues orientales et a permis de générer un doublement du nombre d’inscrits aux sein des diplômes universitaires au cours de ces dernières années.

www.ipreunion.com