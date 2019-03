Le samedi 30 mars après-midi a eu lieu l'inauguration de KREABULLE itinérant en présence du sous-préfet, M. Lucien Giudicelli et des chefs de projet des différents quartiers de Saint-Louis. Tatouages paillettes, sculpture sur ballons, jeux en bois, instruments de musique et goûter : la journée a été un franc succès pour tous les participants présents.

Lauréat de l’appel à projet de l’économie sociale et solidaire du ministère des outremer, KREABULLE itinérant a été primé comme espace d’accueil itinérant multi artistique, interculturel et intergénérationnel pour les Hauts de la commune de Saint-Louis, géographiquement éloignés des activités culturelles et autres.

Ravis, parents et enfants ont pu déambuler sur le lieu de la manifestation, à l’Étang du Gol et bénéficier d'activités ludiques telles que les tatouages paillettes, la sculpture sur ballons, un large choix de jeux en bois... Le jardin des sons recyclés de l'artiste Loïc Simon a tout autant charmé les petits que les grands avec ses instruments de musique inhabituels, très amusants. Enfin un goûter partage a permis à toutes et tous de se réunir pour un moment convivial.

Une journée réussie, à l'initiative de Juliette au Pays des Marmailles, association dont l'objectif est depuis 15 ans d'accompagner l’intégration sociale et le retour à l’emploi pour favoriser la cohésion sociale, notamment sur la commune de Saint-Louis.

