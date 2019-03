Deux éleveurs ont été exclus de la Sicalait, Georges Lauret et Jean-Paul Bègue. L'ADEFAR (Association de défense des éleveurs de La Réunion) y répond, d'abord dans un communiqué, puis à travers une conférence qui se tiendra mardi 2 avril 2019 à 10h, à proximité du site de Miel Vert, à Bois Court. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C’est une décision commune, prise après une rencontre qui a réuni les deux familles et l’ADEFAR le jeudi 28 mars 2019 : porter à la connaissance des éleveurs de la Sicalait, à la population réunionnaise, puis à Mme Martha Mussard, ce qui se cache sous ses propos de présidente de la Sicalait...

En effet, ces faits sont similaires à ce qu’ont déjà vécu les éleveurs de l’ADEFAR, il y a plus de 12 ans maintenant. Eux aussi ont été jetés comme des malpropres après avoir découvert que les mortalités croissantes de leurs animaux étaient dues à des maladies animales ou contaminations non révélées. La cause principale est le non respect de leur filière de la réglementation au sujet de l’introduction des animaux, lors des achats pour constituer leur

cheptel.

La méthode se veut exemplaire et punitive pour faire peur et réduire au silence, tous ceux qui auraient envie d’en faire autant. Ces éleveurs ne sont pas de l’ADEFAR mais, ils se sont tournés vers nous, pour crier leur détermination : nous les accueillons, pour leur proposer de faire un chemin ensemble...

La présidente de l’ADEFAR

Annie Claude Abriska