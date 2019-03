Le Conseil représentatif des Français d'outre-mer (Crefom) se dit choqué par cette disparition subite. Le professeur de sciences et docteur en psychologie était le vice-président du Crefom Réunion. Il avait notamment sorti un ouvrage sur les "gilets jaunes péi". Le Crefom publie un communiqué que voici pour lui rendre hommage.

Nous perdons un membre de très grande valeur, une personne au grand cœur, disponible, toujours soucieux d'apporter le meilleur aux étudiants ; un Réunionnais qui a contribué à l’essor du CREFOM, notamment en raison de ses réflexions pertinentes et ses talents d’écriture.

Vice-président du Crefom REUNION, professeur des Sciences et de l'éducation et docteur en psychologie à l'université de La Réunion, c’était un homme de dossier et de conviction, d'une grande humanité à l'écoute des problématiques de la société réunionnaise et des souffrances des citoyens. Nous avons toujours pu compter sur son indéfectible soutien à toutes nos sollicitations dans les moments les plus difficiles qu'a eus à traverser notre mouvement dans tous ses combats.

Infatigable et travailleur acharné pour la cause réunionnaise, ne se résignant jamais à la fatalité, il a publié récemment un ouvrage sur les " Gilets Jaunes " intitulé " En finir avec les inégalités, la Démocrature et la voyoucratie : le cri de révolte des gilets jaunes ".

Le Crefom et La Réunion perd un grand professeur mais aussi un visionnaire, homme de consensus et de dossiers. Que son âme repose en paix et que son investissement au service des Réunionnais puisse servir d'exemple aux nouvelles générations.

L'ensemble des membres du Crefom et les vice-présidents se joignent à moi pour présenter nos condoléances les plus attristées aux membres de sa famille, à ses amis et à l'ensemble de la communauté universitaire.

Le lieu et l'heure de l'inhumation n'étant pas connus pour l'heure, je vous remercie de bien vouloir nous accompagner pour rendre un dernier hommage à notre vice- président, à notre ami de tous les combats.

Richel SACRI

Délégué Régional

CREFOM REUNION