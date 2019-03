Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Missy, une street-artiste strasbourgeoise, est invitée par Jace en résidence artistique à la galerie VERY YES. Son vernissage aura lieu le vendredi 12 avril 2019 à 19h. Par la finesse de ses traits et la folie de ses pointillés, cette jeune artiste touchera les amateurs d'art réunionnais mais aussi le peuple réunionnais... elle sublime la nature tropicale. En arrivant sur l'île, elle trouve un reflet, un miroir de ce qui l'inspire continuellement. Elle embellie les plantes et les oiseaux tropicaux.

