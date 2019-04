BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 1er avril 2019



- Le pape François en visite à La Réunion en septembre

- "L'hypnose c'est facile !"

- Pour le remaniement, Macron pioche dans sa garde rapprochée

- Marché de nuit : prenons soin de notre planète !

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Dégagé le matin, pluvieux l'après-midi

Le pape François en visite à La Réunion en septembre

Après avoir annoncé la semaine dernière qu'il se rendait au Mozambique, à Maurice et à Madagascar, le pape François a annoncé à Monseigneur Aubry qu'il s'arrêtera également à La Réunion du 10 au 11 septembre 2019. Il prolonge ainsi son voyage de deux jours dans l'Océan Indien, pour le plus grand bonheur des fidèles réunionnais. Si son programme n'est pour le moment pas révélé, tout se prépare pour accueillir en grande pompe le souverain pontife.

"L'hypnose c'est facile !"

A l'occasion de la venue de la star Messmer à La Réunion, nous avons rencontré un hypnothérapeute pour tenter de démêler le vrai du faux... L'hypnose, outil de plus en plus populaire, mais encore méconnu dans le domaine médical, fait fantasmer les plus curieux et rebute les plus sceptiques. Nous avons abordé avec Thomas Arcens les différents mythes qui circulent à propos de l'hypnose. Alors, vrai ou faux ?

Pour le remaniement, Macron pioche dans sa garde rapprochée

Emmanuel Macron a fait entrer dimanche au gouvernement trois trentenaires choisis parmi ses plus fidèles soldats, ses conseillers Sibeth Ndiaye et Cédric O, ainsi que la députée Amélie de Montchalin, resserrant les rangs autour de lui pendant cette période de crise.

Marché de nuit : prenons soin de notre planète !

Votre Marché de Nuit du samedi 6 avril 2019 nous invite à prendre soin de notre planète ! Dans un contexte environnemental de plus en plus critique (émissions record de gaz à effet de serre, disparition de la biodiversité, augmentation des températures...) il est urgent de s'interroger sur la viabilité et le futur de notre modèle économique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Dégagé le matin, pluvieux l'après-midi

Comme souvent, la matinée sera plutôt dégagée ce lundi 1er avril 2019. Mais le ciel va se couvrir assez rapidement et Matante Rosina ne devra pas oublier son parapluie, surtout si elle se rend au nord ou dans les hauteurs de l'île ! Ça ne soufflera pas très fort ce lundi sur La Réunion, mais attention à la houle si vous comptez aller en mer : il risque d'y avoir quelques vagues au sud de l'île.