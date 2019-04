Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

La circulation de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) se poursuit à Mayotte. Sept nouveaux cas humains et neuf nouveaux foyers animaux ont été recensés la semaine dernière, indique France Mayotte Matin ce lundi 1 avril 2019. Ces chiffres portent à 114 le nombre de personnes signalées malades de la FVR et à 89 celui des foyers d'animaux. Ils se trouvent principalement localisés dans le centre et le nord-ouest de l'île.

