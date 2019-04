Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

La police nationale organise un concours pour le recrutement à La Réunion de 100 adjoint(e)s de sécurité réunionnais qu seront affectés en Ile-de-France. Les postes à pourvoir se trouvent sont en Ile-de-France à la préfecture de police de Paris (75), à la police aux frontières d'Orly (94) et de Roissy - Charles de Gaulle (95), ou en Sécurité publique de Seine et Marne (77), des Yvelines (78), de l'Essonne (91) et du Val-d'Oise (95). Le concours est ouvert aux femmes et aux hommes âgés de de 18 à 30 ans. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 23 avril 2019 dans les agences du Comité national d'accueil et d'actions pour les Réunionnais en mobilité (Cnarm)

