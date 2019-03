Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 15 heures

La marque le Slip français lance une campagne pour éditer une série de sous-vêtements aux couleurs des régions. Les internautes doivent voter pour leur région préférée, métropole comme Outre-mer, et les 3 régions gagnantes seront fabriquées puis vendues en édition limitée. Mais quand on regarde les motifs associés à La Réunion... on voit un ananas et une bouteille de rhum. Les symboles les plus représentatifs de notre île, vraiment ?

