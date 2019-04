BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin du 2 avril 2019 :



- La pollution lumineuse tue les pétrels et menace tout l'écosystème

- Accompagnement de l'autisme : peut mieux faire

- Un gros poisson d'avril: le Pape en visite à La Réunion, c'était du pipeau !

- Campagne du Slip français: La Réunion : du rhum et des ananas, vraiment ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Moins de vent et une matinée ensoleillée

La pollution lumineuse tue les pétrels et menace tout l'écosystème

Si les "Nuits sans lumières" sont organisées durant la période d'envol des jeunes pétrels de Barau pour éviter les échouages, l'objectif de cette opération est bien plus large... La pollution lumineuse menace toutes les espèces. Les tortues ne viennent plus pondre sur les plages réunionnaises car celles-ci sont trop éclairées, les chauves-souris sont perturbées, les insectes désorientés, et même la santé humaine est mise à mal. Sur-éclairage, puissance des lampes, gaspillage énergétique couteux... Les communes prennent de plus en plus le problème à bras le corps et font des efforts pour limiter l'impact des éclairages publics tout au long de l'année

Accompagnement de l'autisme : peut mieux faire

La Réunion compterait environ 8 000 personnes autistes, si l'on s'en tient aux estimations des scientifiques du monde entier affirmant qu'un pourcent de la population mondiale ferait parti du spectre autistique. Un chiffre considérable, qui est toutefois probablement bien inférieur à la réalité.

Un gros poisson d'avril: le Pape en visite à La Réunion, c'était du pipeau !

Et oui, tradition oblige, à Imaz Press, on ne pouvait pas y couper, le 1er avril, on fait une fait une farce. Et là, l'occasion était trop belle. Quelques jours avant, le Pape annonçait qu'il ferait une tournée dans l'Océan indien en septembre prochain. Au programme, Maurice, Madagascar, le Mozambique mais pas La Réunion. Comment ne pas se laisser tenter quand l'appât est si joli ? En plus, on n'a pas fait les choses à moitié, notre journaliste s'est renseignée sur le protocole allant même jusqu'à faire parler Monseigneur Aubry et le préfet. Crédible, non ? Si la majorité de nos lecteurs ont vu l'entourloupe, quelques-uns, ont mordu à l'hameçon...

Campagne du Slip français: La Réunion : du rhum et des ananas, vraiment ?

La marque le Slip français lance une campagne pour éditer une série de sous-vêtements aux couleurs des régions. Les internautes doivent voter pour leur région préférée, métropole comme Outre-mer, et les 3 régions gagnantes seront fabriquées puis vendues en édition limitée. Mais quand on regarde les motifs associés à La Réunion... on voit un ananas et une bouteille de rhum. Les symboles les plus représentatifs de notre île, vraiment ?

La pa Météo France i di, sé zot i di – Moins de vent et une matinée ensoleillée

Matante Rosina a prévu d'aller marcher ce matin pour profiter un peu du soleil. Elle a bien raison car l'après-midi sera plus humide. Il y a beaucoup moins de vent aujourd'hui mais attention à la mer toujours un peu agitée !