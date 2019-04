Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

La propagation de la dengue se poursuit sur notre île, avec 843 nouveaux cas confirmés entre les 18 et 24 mars 2019. Les foyers du sud de l'île sont toujours très actifs, mais de nouveaux foyers ont été identifiés (Entre-Deux, Saint Philippe, Plaine des Cafres,...). Par ailleurs, une circulation virale est observée dans toutes les communes du nord, et dans l'est.

