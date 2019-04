Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Mercredi 27 mars, les syndicats des salariés et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) ont signé l'accord sur les négociations de branche du BTP tandis que la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) a mis son véto. Sans la signature du principal syndicat patronal, c'est statu quo pour les négociations annuelles obligatoires (NAO), pas d'accord. Une semaine que le dossier est au point mort.Les représentants des salariés agitent la menace de la grève quand la FRBTP verrouille sa communication et laisse planer le doute. Un dossier explosif, si aucun consensus n'est trouvé, on pourrait revenir trois ans en arrière, les négociations avaient traîné durant plusieurs semaines, ce qui avait occasionné une mobilisation importante de l'intersyndicale des salariés.

