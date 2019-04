Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La lutte anti-vectorielle, priorité du moment des autorités, un véritable imbroglio. Sans être anxiogène, la dengue continue à se propager malgré la multiplication des moyens humains et financiers pour tenter de contenir l'épidémie. Les moyens humains, parlons-en justement, mercredi 27 mars, les 50 renforts militaires sont arrivés à La Réunion. SI leur missions restaient encore à définir, la préfecture insistait sur un point " ces renforts nationaux viendront en soutien aux équipes déjà mobilisées sur le terrain et non en remplacement ". Mais ça, on commence à en douter, à peine les militaires nationaux arrivés que nos militaires locaux sont démobilisés. Les 40 agents du RSMA ont terminé leur mission le 31 mars. (photo d'illustration)

