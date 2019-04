Et oui, tradition oblige, à Imaz Press, on ne pouvait pas y couper, le 1er avril, on fait une fait une farce. Et là, l'occasion était trop belle. Quelques jours avant, le Pape annonçait qu'il ferait une tournée dans l'Océan indien en septembre prochain. Au programme, Maurice, Madagascar, le Mozambique mais pas La Réunion. Comment ne pas se laisser tenter quand l'appât est si joli ? En plus, on n'a pas fait les choses à moitié, notre journaliste s'est renseignée sur le protocole allant même jusqu'à faire parler Monseigneur Aubry et le préfet. Crédible, non ? Si la majorité de nos lecteurs ont vu l'entourloupe, quelques-uns, ont mordu à l'hameçon...

Faute avouée à moitié pardonnée à ce qu’on dit. On espère que l’évêque de La Réunion et le préfet ne nous en tiendront pas rigueur… C’est le jeu, le 1er avril, c’est sans doute le seul jour de l’année où on peut s’amuser un peu. Et croyez le ou non, ce n’est pas toujours simple, il faut se creuser la tête. Cette année, l’idée venait du photographe de la rédaction. Et tout le monde a acquiescé ! On a aussi aimé le symbole derrière le canular, annoncer la venue du souverain pontife, trente ans après celle de Jean-Paul II, c’était un joli clin d’œil.

Ils y ont presque cru !

Ce qui est drôle, c’est que certains ont en perdu leur latin. Poisson d’avril ou pas ? Certains de nos confrères de la presse nationale se sont posés la question, à la préfecture aussi, certains confrères de la presse locale ont même repris le sujet, y ont-ils cru ? L’histoire ne le dit pas..

Un bobard papal pour le 1er avril, c’était sympa. Vous l’aurez compris, on est bien obligés de déballonner l’histoire avant que le Vatican ne se fende d’un communiqué de presse pour rappeler que La Réunion n’est toujours pas au programme de la tournée de François dans l’Océan indien en septembre prochain. "Même si on peut toujours rêver", ça, Monseigneur Aubry ne l’a pas dit mais on est sûrs qu’il le pense !

Un autre poisson d’avril s’était glissé sur notre site…

Cette fois, ce poisson d’avril ne sortait pas de l’imagination d’Imaz Press mais de celle de la police nationale. Sur les réseaux sociaux, les forces de l’ordre annonçaient recruter des lapins pour détecter les stupéfiants. D’accord, on est plus sur une farce gros doigt mais regardez le lapin, il est vraiment trop mignon. Et c’est vrai, quand on y pense, les lapins ont toutes les qualités pour être les alliés des chiens renifleurs, après niveau dressage, c’est une autre question…

En tout cas, cette plaisanterie de la police vous a énormément fait réagir sur les réseaux et sur le site, en même temps, difficile de résister devant autant de mignonnerie.

On espère que ces deux poissons d’avril vous ont plu et à ceux qui continuent de poser la question, non, la hausse des carburants et le remaniement ministériel ne sont pas des poissons d’avril.

