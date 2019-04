BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 3 avril 2019



Musées régionaux : des témoins auditionnés par les gendarmes

Des salariés licenciés de la Société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux sont entendus par les gendarmes à Saint-Denis ce mardi 2 avril 2019 en tant que témoins. Ces auditions ont lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics. C'est la Chambre régionale des Comptes qui avait portée l'affaire devant la justice en septembre 2018 après avoir constaté "des dysfonctionnements importants" dans la gestion de cette SPL financée par le Conseil Régional et dont Didier Robert était à l'époque le PDG.

Négociations annuelles obligatoires dans le BTP: il y a de l'orage dans l'air, le principal syndicat patronal ne veut pas signer

Mercredi 27 mars, les syndicats des salariés et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) ont signé l'accord sur les négociations de branche du BTP tandis que la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) a mis son véto. Sans la signature du principal syndicat patronal, c'est statu quo pour les négociations annuelles obligatoires (NAO), pas d'accord. Une semaine que le dossier est au point mort.Les représentants des salariés agitent la menace de la grève quand la FRBTP verrouille sa communication et laisse planer le doute. Un dossier explosif, si aucun consensus n'est trouvé, on pourrait revenir trois ans en arrière, les négociations avaient traîné durant plusieurs semaines, ce qui avait occasionné une mobilisation importante de l'intersyndicale des salariés.

La Barkley, le trail le plus dur au monde, n'a pas de vainqueur cette année...

Notre Diagonale des Fous passe pour une promenade de santé à côté de la Barkley. Ce trail est réputé pour être l'un des plus durs au monde, et pour la deuxième année consécutive, personne n'a passé la ligne d'arrivée ! Aucun des 40 runners n'est parvenu à venir à bout des 160 kilomètres et des 18.000 mètres de dénivelé positif. Etonnant ? Pas vraiment... En 33 ans d'existence, ils ne sont que quinze a avoir boucler l'impitoyable course du Tennessee (Etats-Unis).

Le Téat : une programmation sous le signe du développement durable

La résolution 2019 prise par l'équipe des Téat est d'utilité publique : associer la culture au développement durable. Cela se traduit dans le fonctionnement mais aussi dans une programmation qui réveille les consciences, qui interpelle, qui nous oblige à changer nos attitudes.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps maussade l'après-midi

Matante Rosina va se se dépêcher de faire ses courses ce mercredi matin 3 avril 2019. Et pour cause, elle a vu au fond de son pilon que le temps serait très maussade dans l'après-midi. Elle a aussi vu qu'il ferait très chaud. Et chez vous c'est comment ?