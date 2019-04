Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Créées en 2005, les Boutik Antenne distribuent les marchandises de la marque de télé-achat du même nom, et ont été développées par le groupe Antenne Réunion. On compte aujourd'hui quatre points de vente sur l'île. Mais d'ici peu, deux de ces magasins sont voués à disparaître : celui du Port et celui de Saint-Denis. La faute aux blocages des Gilets jaunes, explique Antenne Réunion

