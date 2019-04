Dans son rapport sur le Centre hospitalier universitaire de la Réunion (CHU) rendu public le 27 mars 2019, la Chambre régionale des comptes (CRC) note plusieurs gros dysfonctionnements d'un point de vu administratif. Sans que ces derniers soient synonymes d'une quelconque opacité ou malversation. Les remarques portent sur une absence de stratégie, sur un manque de suivi des dossiers et sur une gestion comptable chaotique.

Le contrôle de la gestion et des comptes du CHU a été ouvert par la CRC et a donnée lieu à deux rapports. Celui-ci concerne l’activité spécifique d’actes et consultations externes (ACE), c’est-à-dire les prestations dispensées à l’hôpital en dehors d’une hospitalisation.

Des activités en progression, plombées par l’absence une "véritable stratégie"

Sur ces ACE, la Chambre qu’ils ont progressé de 20 % en volume sur la période 2013-2017. Toutes les filières de soins étant concernées. Certaines spécialités comme les actes techniques médicaux et de biologie connaissent un taux d’évolution supérieur à cette moyenne. Ils sont respectivement de près de 58 % et de 30 % sur la période. L’établissement a enregistré des recettes supplémentaires. Ces dernières sont passées de 22,5 millions d’euros en 2013 à 29,4 millions d’euros en 2017 ; rapportées aux ressources totales, elles s’élèvent à plus de 4 % des recettes de l’établissement, de l’ordre de 700 millions d’euros," détaille la Chambre.

Pour autant, la haute juridiction considère que l’activité ACE du CHU "ne fait pas l’objet d’une véritable stratégie," et qu’elle est davantage "appréhendée comme une obligation notamment au regard d’une permanence de soins qui pèse partiellement sur l’hôpital. Si des actions de coopération, comme des consultations avancées, sont effectives sur divers sites, elles restent inabouties par rapport à la couverture des besoins de santé. L’hôpital n’a pas initié de synergie coordonnée avec la médecine de ville sur cette activité."

Résultat : pour les patients il est très difficile de s’y retrouver, "les parcours de soins sont complexes sur des sites éparpillés, les locaux étant peu adaptés et peu attractifs."

Pire encore, l’activité ACE retraitée par l’établissement "serait déficitaire de 19,1 millions d’euros sur la période de contrôle en raison de la sous-rémunération de l’activité d’actes et consultations externes," martèle la Chambre. Elle ajoute : "le CHU n’a pas développé d’outils lui permettant de mesurer l’économie générale de cette activité."

Une offre variée mais un manque de conventions signées avec des structures

Concernant l’offre d’actes et de consultation externes proposés, la CRC note qu’elles sont "très variées", le CHU disposant d’un "important plateau technique." Néanmoins, dans le cadre des consultations avancées réalisées dans le cadre de conventions cadres signées avec les structures juridiques, la Chambre note que certaines de ces "conventions cadres signées en novembre 2012 avec le GHER et le CHGM sont échues depuis novembre 2015 soit depuis plus de deux ans alors que les consultations avancées ont toujours cours." Elle assène : "Au vu de ce qui précède, le nombre de conventions présentées apparait limité au regard de celles existant."

