À la suite de l'appel à candidatures lancé en décembre 2018, la Mission French Tech a dévoilé ce matin le nom des 13 capitales French Tech, des 38 communautés French Tech en France et des 48 autres à l'international. La Réunion et la Polynésie française font partie des communautés nouvellement labellisées.

Cet appel a mobilisé près de 2500 dirigeants de start-ups en France et à l’étranger. Pour prétendre au statut de Communauté, il était nécessaire de réunir au moins 4 entrepreneurs capables de fédérer 50 autres start-up. Ces dernières sont labellisées pour une période de 3 ans renouvelable.

"C’est une excellente nouvelle pour la Réunion et la Polynésie française de rejoindre cet important écosystème national de start-up", déclare Annick Girardin, ministre des outre-mer. "L’outre-mer des solutions passe aussi par le numérique, qui permet d’abolir les distances et de rapprocher les Français. L’accompagnement des entrepreneurs de la nouvelle économie déployé par French Tech est remarquable et permet une réelle entraide entre ses membres. Demain, ces deux territoires feront partie des champions de la tech mondiale !"