Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Lundi 01 Avril à 15H29

Matante Rosina va se se dépêcher de faire ses courses ce mercredi matin 3 avril 2019. Et pour cause, elle a vu au fond de son pilon que le temps serait très maussade dans l'après-midi. Elle a aussi vu qu'il ferait très chaud. Et chez vous c'est comment ?

