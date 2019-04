Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

C'est bien connu, La Réunion ne regorge pas de paysages magnifiques. Le Piton de la Fournaise n'a rien d'exceptionnel, pas de cascades à couper le souffle, nos trois cirques sont tout sauf sublimes et puis ces bassins, ces petits villages authentiques etc, vraiment pas jojo... Bref, apparemment, La Réunion n'est pas assez bien pour une potentielle clientèle mauricienne. C'est du moins ce que sous-entend l'Île de La Réunion Tourisme (IRT) dans sa dernière campagne de pub réservée au marché mauricien. On y voit un décor des plus kitch et surtout qui n'existe pas. (Photo IRT)

