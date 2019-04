Le Badminton Club de Saint-André organise son tournoi annuel qui se déroulera le samedi 13 avril 2019 à partir de 13h pour les phases qualificatives, et le dimanche 14 avril 2019 à partir de 8h jusqu'à 18h pour les phases finales.

En effet, l'un des plus gros tournois de l'île, se jouera au gymnase M. Debré de Saint-André, regroupant plus de 150 participants dans les catégories : Élite / D / P. Les tableaux seront les suivants: SH / SD / ET DH / DD.

Le tournoi aura une dotation d'environ 6 000 euros répartie en bon de transport aérien pour les vainqueurs.

A cette occasion, les meilleurs tenteront de gagner leur place pour les jeux des îles au mois de juillet prochain. Les sélectionneurs de la LNBR seront présents afin de détecter les perles rares.

