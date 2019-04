C'est l'été de tous les records. Depuis le mois de janvier, le thermomètre s'affole, pour atteindre des températures jamais vues jusqu'à présent. 37°C à la Pointe des Trois-Bassins, 31,2 °C à Cilaos, 27,5°C à la Nouvelle Mafate...Le mois de mars n'a d'ailleurs pas échappé à cette montée folle du mercure.

La pluviométrie est elle aussi particulièrement basse. Les mois de février et de mars ont été les plus secs de ces 50 dernières années. Résultat, les nappes phréatiques sont au plus bas, et les autorités s'inquiètent des conséquences sur les réserves d'eau de l'île.

Enfin, à ces mois de chaleurs et de records en série s'ajoute l'exceptionnelle saison cyclonique. 13 systèmes se sont formés dans l'océan Indien, mais ont tous épargnés La Réunion, n'apportant donc pas de pluie pour réapprovisionner les réserves d'eau.

Le premier comité sécheresse a donc été organisé ce jeudi 4 avril afin de discuter des mesures à prendre pour éviter une pénurie.