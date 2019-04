BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 4 avril 2019



- Migrants - Que sont-ils devenus ?

- La tendance pour 2019 reste bonne mais les Réunionnais ont le moral en berne

- Grève dans l'éducation nationale ce jeudi 4 avril pour dire "non" au projet de loi Blanquer

- Festival du film citoyen : trois jours de projections au Port

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il continue de faire chaud

71 migrants toujours en attente d'asile

Ils sont 71 à La Réunion. 71 demandeurs d'asile sri-lankais à être arrivés sur l'île entre mars 2018 et Février 2019. Depuis ils attendent. Si la plupart se trouvent dans le centre d'hébergement d'urgence de la Croix Rouge, d'autres sont logés à l'Ashram du Port. Autour d'eux, des associations, des bénévoles, des familles s'activent et les aident à s'intégrer au mieux à la vie réunionnaise.

Cbservatoire de la consommation : les Réunionnais ont le moral en berne

Pour la quatrième année consécutive, l'observatoire de la consommation rend son rapport sur la consommation des ménages à La Réunion. Le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact sur les entreprises réunionnaises compensé par des mesures publiques notamment la Loi finances 2019. Le pouvoir d'achat est identique à celui de 2018, l'inflation moindre, toutefois, les Réunionnais n'ont pas confiance en l'avenir. Le mouvement des Gilets jaunes a profondément marqué les Réunionnais qui ont adapté leur manière de consommer. Sur les 400 personnes interviewées, 53% disent avoir reporté certains achats importants suite à la crise sociale, 41% ont l'impression que leur pouvoir d'achat a baissé.

Grève dans l'éducation nationale ce jeudi 4 avril pour dire "non" au projet de loi Blanquer

Un mois presque jour pour jour après la dernière mobilisation de la fonction publique, les profs remettent le couvert en écho à la mobilisation nationale. Les différentes réformes gouvernementales ne passent toujours pas. Les raisons de la discorde ? Des sujets épineux comme les retraites, les méthodes d'enseignement, et la réforme de la fonction publique. Les syndicats enseignants dénoncent un manque de dialogue social dont les conséquences pénalisent élèves et professeurs, qui qualifient la réforme de "vision liberticide de l'instruction". C'est donc dans la rue qu'ils vont exprimer leur mécontentement, espérant ainsi inverser la vapeur et que le gouvernement fera marche arrière.

Le syndicat patronal FRBTP "recommande" une augmentation des salaires de 2,2%

Suite à la dernière réunion des NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) dans le BTP, la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP), réunie en Conseil d'administration ce mercredi 3 avril 2019, a décidé de ne pas signer l'accord sur les négociations de branche du BTP. Néanmoins, elle a décidé de faire une "recommandation patronale d'augmentation de 2,2% des salaires au 1er mars 2019". Cette recommandation concerne toutes les entreprises adhérentes de la fédération, qui représente à elle seule 91,24 % des salariés des entreprises syndiquées. Cette recommandation pourrait éloigner la menace de grève annoncée par l'intersyndicale des salariés du Bâtiment en cas de refus de la FRBTP d'augmenter les salaires

Festival du film citoyen : trois jours de projections au Port

Le cinéma Casino du Port accueillera la première édition de ce festival avec 9 films au programme. Les projections proposées seront axées sur la thématique de l'action citoyenne, culturelle et militante.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il continue de faire chaud

Matante Rosina a mis en marche ses trois ventilateurs et elle a ouvert toutes fenêtres car il va fait très chaud ce jeudi 4 avril 2019. Notre gramoune a vu ça dans le fond de son pilon. Elle a aussi vu qu'il y aura quelques averses dans l'après-midi mais que cela ne rafraichira pas vraiment le temps. C'est comment chez vous ?