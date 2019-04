Pour la quatrième année consécutive, l'observatoire de la consommation rend son rapport sur la consommation des ménages à La Réunion. Le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact sur les entreprises réunionnaises compensé par des mesures publiques notamment la Loi finances 2019. Le pouvoir d'achat est identique à celui de 2018, l'inflation moindre, toutefois, les Réunionnais n'ont pas confiance en l'avenir. Le mouvement des Gilets jaunes a profondément marqué les Réunionnais qui ont adapté leur manière de consommer. Sur les 400 personnes interviewées, 53% disent avoir reporté certains achats importants suite à la crise sociale, 41% ont l'impression que leur pouvoir d'achat a baissé. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le secteur automobile au top

C’est sans doute l’un des postes de dépense qui a le mois souffert de la crise sociale de la fin d’année dernière, le secteur automobile, selon l’observatoire de la consommation, il se porte bien et a un bel avenir devant lui, six années consécutives de croissance avec un bond de 10% pour le début 2019. Ce premier trimestre est marqué par le boom de la LOA comprendre la location avec option, un sytème très en vogue a La Réunion, regardez l’interview de Laurent Claudel à ce sujet:

Un peu de déprime

Malgré cela, les Réunionnais ont le moral dans les chaussettes, la crise des Gilets encore bien présente à l’esprit, ils ont du mal à se projeter, reportant les achats les plus importants. Pour le consommateur réunionnais, les situations générale et personnelle sont au plus. 79% des Réunionnais sont persuadés que la crise des Gilets jaunes aura un impact important sur l’économie. De la même façon, les Réunionnais considèrent que leur situation personnelle s'est dégradée (6/10 l'an passé conte 5,69 en 2019). 41% d'entre eux considèrent même que leur pouvoir d'achat a baissé l'an dernier.

Consommer durable, c'est en vogue !

Autre tendance, celle de consommer plus responsable, 84% des Réunionnais déclarent être des consommateurs responsables soucieux de l'impact environnemental de leurs achats. Il y a une réelle prise de conscience sociale et environnementale. Une tendance freinée par un manque de lisibilité sur les origines des produits et surtout par un surcoût financier, plus d’explications sur le sujet avec Flavien Neuvy, regardez:

Selon l’observatoire, malgré le mouvement des Gilets jaunes, la tendance pour 2019 est bonne. Les hausses de pouvoir d’achat et le soutien du crédit ont tiré la consommation à la hausse. En 2018, des signes d’essoufflement se sont fait jour sur le front de l’emploi. Le mouvement des gilets jaunes a précipité le ralentissement de l’activité en fin d’année. La Loi de finance 2019 et des mesures exceptionnelles devraient permettre à l’activité de se mainteniren 2019. Les secteurs comme la restauration, l’hôtellerie et le tourisme ne pourront pas rattraper les pertes sèches liées à la crise sociale. L'entreprise, le secteur qui a le plus souffert, les explications d’Éric Champarnaud, regardez:

Globalement, ce qui ressort de cette étude, c’est que les Réunionnais consomment toujours autant et aspirent à consommer mieux. Cependant ils restent inquiets quant à l’avenir notamment sur les suites que pourraient avoir le mouvement des Gilets jaunes dans l'île.

fh/www.ipreunion.com