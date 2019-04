Retour de bâton pour l'ex-actrice qui écrivait il y a quelques semaines que les Réunionnais étaient des "autochtones" qui avaient "gardé leurs gènes de sauvages"... En début de semaine, le procureur de Saint-Denis a ouvert une information judiciaire pour injures raciales à l'encontre de Brigitte Bardot. De nombreuses plaintes avaient été déposées, notamment de la part du préfet de La Réunion, des députés Jean Hugues Ratenon et Ericka Bareigts, de Cyrille Melchior, Didier Robert, ou encore de la Fédération Tamoule.

Brigitte Bardot pourrait bientôt être mise en examen suite à sa lettre on ne peut plus insultante du 18 mars dernier envers La Réunion "l’île du diable" et ses habitants qualifiés d'"autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages" qui exercent "une multitude d'atrocités sur les pauvres animaux."

Elle avait ensuite présenté ses excuses, "mon seul tort est d'avoir fustigé l'ensemble de la population en blessant ceux qui ne blessent pas les animaux. Je leur demande de me pardonner", a-t-elle ainsi écrit, avant d’ajouter : "C'est une révolte qui couve en moi depuis 24 ans qui, telle une irruption volcanique, a explosé et dont je subis les conséquences. Mais au moins, cela fera peut-être réagir ceux qui sont responsables et ne font rien pour améliorer les choses."

Lire aussi => Brigitte Bardot présente des excuses après ses propos racistes

Régulièrement condamnée…

Ce n’est pas la première fois que la militante de la cause animale, âgée de 84 ans à affaire à la justice. Elle a déjà été condamnée cinq fois pour incitation à la haine raciale. Elle s’en était notamment prise aux Français de confession musulmane et aux migrants en situation irrégulière.

