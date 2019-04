La tortue caouanne immature (Caretta caretta) Brice a retrouvé l'océan encouragée par les enfants de CM2 de l'école du Ruisseau Blanc, la Montagne. Brice est équipée d'une balise pour suivre ses déplacements océaniques et mesurer les températures en surface et en profondeur lors de ses plongées. Ceci pour étudier la formation des cyclones. Merci Brice !!

Grâce au partenariat entre Kelonia, le CEDTM et le Laboratoire de l’Atmosphère et des cyclones de l'UR, cette tortue munie d'une balise pourra permettre d'étudier la formation des cyclones et mesurer les températures en surface.

